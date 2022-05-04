Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о гибели людей из-за хлопка газа в Химках

Фото: Вечерняя Москва

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели четырех человек в результате хлопка газа в многоквартирном доме в Химках. Об этом в среду, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По ее словам, уголовное дело направлено в Химкинский городской суд для рассмотрения по существу. Это подтвердила и старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Она рассказала, что трое сотрудников обслуживающей газовой компании предстанут перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следствием установлено, что один из жильцов дома сделал несанкционированную врезку в газовую трубу, отчего та деформировалась. По этой причине произошла утечка газа, он скопился в соседней квартире.

— Выявить данные нарушения, согласно должностным инструкциям, были обязаны сотрудники обслуживающей газовой компании, однако ими это сделано не было, — подчеркнула Врадий.

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром 19 марта 2021 года по адресу улица Зеленая, дом 16. Прогремел взрыв бытового газа на восьмом этаже. В результате случившегося обрушились перекрытия восьмого и девятого этажей, загорелись пять квартир дома.

Подробнее о трагедии в Химках — в материале «ВМ».