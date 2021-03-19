Трагедия в Химках: что известно о взрыве в жилом доме

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В жилом доме в Химках 19 марта прогремел взрыв, в результате чего погибли люди. Что могло стать причиной трагедии и какую помощь окажут пострадавшим — в материале «Вечерней Москвы».

Что произошло

Примерно в 10:00 на восьмом этаже девятиэтажного дома № 16, расположенного на улице Зеленой в Химках, раздался мощный хлопок. В подмосковном главке МЧС сообщили, что взорвался бытовой газ. Частично были разрушены перекрытия и балконы многоэтажки, стекла многих окон оказались выбиты. Вспыхнувший пожар охватил пять квартир, некоторые из них полностью выгорели. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более человек.

В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще четверо граждан пострадали: один из них находится в крайне тяжелом состоянии, двое — в тяжелом, еще один — в состоянии средней степени тяжести.

Среди пострадавших оказалась 33-летняя Ирина Арбузова. Трагедия лишила ее любимого мужа и их общего сына. Ребенку было три года.

Фото: instagram/arbuzova.irinaa

У женщины остался 11-летний сын от первого брака. Сейчас он находится в больнице, у него диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

«Дракон изрыгает пламя»

Местная жительница Мария призналась в разговоре с корреспондентом «ВМ», что сильно была напугана хлопком.

— У меня ребенок, когда услышал взрыв, подумал, что это дракон изрыгает пламя, — сказала девушка.

Другая местная жительница, Алиса, рассказала, что пожар уничтожил квартиру одноклассницы ее брата. Никто из знакомых собеседницы «ВМ» не пострадал, поскольку все были в школе и на работе.

— Однокласснице моего брата очень повезло. Она вышла гулять с собакой, прямо у подъезда на нее все обрушилось сверху, она чудом не погибла. А вот ее маму завалило. Ее доставали из-под завалов, помогали выбираться, — отметила очевидица.

«Объемный взрыв»

Дом, в котором прогремел взрыв, был построен в 1983 году. Обслуживает его управляющая компания «ЮНИСЕРВИС». Согласно данным Генпрокуратуры РФ, в 2020 году к этой УК были вопросы по газу в одном из домов. Отмечалось «неисправное состояние газопровода», включая «факты наличия коррозии газовых трубопроводов».

Фото: Генпрокуратура РФ, Единый реестр проверок

Специалисты проверяют две версии ЧП — неисправность газового оборудования и утечка газа. Спасатели допускают, что инцидент мог произойти ввиду забывчивости одного из жильцов дома, не выключившего газ в квартире.

Взрыв в жилом доме в Химках, вероятно, был «объемным», сказал «ВМ» спасатель международного класса отряда «Центроспас» МЧС России Дмитрий Коринный. Под этим он имел ввиду взрыв газовоздушной смеси, которая сначала заполнила квартиру, после чего раздался хлопок.

— То есть смесь хлопнула именно не в концентрации одного точечного взрыва, как, например, от 200-граммовой тротиловой шашки, а объемно, — пояснил собеседник «ВМ».

Предварительные версии ЧП эксперт назвал равновероятными, а также допустил, что взрыв мог произойти, в том числе, ввиду «преднамеренного сбоя газового оборудования».

Самое главное в вопросе подобных происшествий, по мнению Коринного, — как и с какой частотой уполномоченные лица проверяют газовое оборудование в доме.

— Нельзя судить так: дом 1983 года, значит, он старый, значит, и оборудование в нем старое. Нет, нужно смотреть на само оборудование и на то, насколько регулярно его проверяют, — заключил спасатель.

Между тем последняя проверка газового оборудования в доме прошла 11 февраля текущего года, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, проблем выявлено не было.

«Вечерняя Москва» направила запрос в компанию «ЮНИСЕРВИС» по вопросу обслуживания дома № 16 на улице Зеленой.

Помощь пострадавшим

Ситуацию взял на контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь жильцам дома, где произошел взрыв.

В частности, потерявшим свои квартиры жильцам предоставят временное жилье. Сейчас люди находятся в обустроенных спасателями гимназии и штабе помощи, откуда их затем переведут в гостиницы и дома отдыха, где они проведут следующие две-три недели, пока будет решаться ситуация с жильем. Воробьев назвал разрушения незначительными и пообещал, что ремонт сделают за три недели за счет регионального бюджета.

Также руководитель Московской области заявил, что пострадавшие в результате происшествия получат денежные компенсации от 100 до 500 тысяч рублей. Семьи погибших получат по одному миллиону рублей.

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

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