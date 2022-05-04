Главный раввин России призвал Лаврова извиниться за слова о еврейских корнях Гитлера

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Главный раввин России Берл Лазар предложил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову извиниться за свои слова о том, что Адольф Гитлер имел еврейскую кровь.

— Я не считаю, что имею право давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал, что он совершил ошибку, — цитирует раввина ТАСС.

До этого министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что хочет извинений от России за высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях и Гитлере. К заявлению израильского министра также присоединился и мемориальный комплекс памяти жертв холокоста «Яд Вашем». Там посчитали утверждение Сергея Лаврова о еврейском происхождении Гитлера необоснованным.

Кроме того, МИД Израиля вызвал российского посла Анатолия Викторова на встречу с заместителем гендиректора министерства для разъяснений по поводу слов Лаврова. Лапид назвал высказывания российского министра «возмутительными». По его словам, они являются «ужасной исторической ошибкой».