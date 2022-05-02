МИД Израиля потребовал извинений за слова Лаврова про евреев и Гитлера

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что хочет извинений от России за высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях и Гитлере.

— Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время холокоста. Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией, но всему есть граница, и на этот раз она была пересечена, — сказал руководитель ведомства.

К заявлению израильского министра также присоединился и мемориальный комплекс памяти жертв холокоста «Яд Вашем». Там посчитали утверждение Сергея Лаврова о еврейском происхождении Гитлера необоснованным, передает РИА Новости.

— Он (Зеленский — прим. «ВМ») выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты — как правило, евреи, — заявил российский министр.

До этого МИД Израиля вызвал российского посла Анатолия Викторова на встречу с заместителем гендиректора министерства для разъяснений по поводу слов Лаврова. Лапид назвал высказывания российского министра «возмутительными».

По его словам, они являются «ужасной исторической ошибкой». Лапид напомнил, что евреи не убивали себя во время холокоста. Руководитель внешнеполитического ведомства Израиля заявил, что обвинение евреев в антисемитизме — «самый низменный уровень расизма в отношении евреев».