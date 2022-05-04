Собянин осмотрел ход строительства станции метро «Окружная»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Окружная Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 4 мая, осмотрел ход строительства северного вестибюля станции метро «Окружная». По его словам, северная часть платформы будет интегрирована с южным вестибюлем станции Московских центральных диаметров (МЦД) и станцией Московского центрального кольца (МЦК) и откроется уже в этом году.

— Здесь, в этом транспортном узле (в Отрадном — прим. «ВМ»), сосредоточены и новая станция Люблинско-Дмитровской ветки «Окружная», которая была построена в 2018 году, и МЦК, которое было также введено, и МЦД. Все три станции практически находятся на одной площадке. Была поставлена задача их соединить. <...> В этом году северный вестибюль будет открыт, — заявил глава города.

По словам Собянина, после окончания строительства «Окружная» станет одним из самых крупнейших ТПУ в Москве.

Кроме того, мэр столицы добавил, что в этом году в рамках создания Московского скоростного диаметра (МСД) будет запущена эстакада от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе. Она вкупе с Алтуфьевской и Осташковской раз­вя­­зками на МКАД улучшит транспортное обслуживание жителей Отрадного, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Собянин заявил о начале работ по благоустройству района Отрадное.