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Задержан наркоторговец, продающий мефедрон, кокаин и гашиш через интернет

Елена Самойлова
Происшествия
Задержан наркоторговец, продающий мефедрон, кокаин и гашиш через интернет
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, улица Горчакова Карта всех событий

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. Об этом в среду, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Все произошло на улице Горчакова. Полицейские выяснили, что на тот момент молодой человек уже успел сделать закладки в двух подъездах жилого дома по данному адресу. Там были обнаружены свертки. Проведенное позже исследование показало, что изъятое содержит в своем составе мефедрон, общей массой более трех граммов.

В доме мужчины в поселении Сосенское также были найдены пакетики с неизвестным веществом. Экспертизой установлено, что внутри находилось около 130 граммов мефедрона, 0,2 грамма кокаина и 0,3 грамма гашиша.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Злоумышленник сознался, что продавал наркотики через интернет. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Подозреваемый заключен под стражу.

29 апреля стало известно, что в Королеве полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта более полукилограмма амфетамина. Задержанный пояснил, что делал закладки в ближайшем парке.

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