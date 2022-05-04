Андрей Бочкарев: Монтаж эскалаторов в строящемся вестибюле станции метро «Окружная» завершен
Специалисты завершили монтаж трех эскалаторов в строящемся северном вестибюле станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Об этом в среду, 4 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— В строящемся северном вестибюле станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии метро завершился монтаж всех трех эскалаторов длиной 108 метров в наклонном ходе. Эскалаторы свяжут вестибюль с действующей станцией, — уточнил заммэра.
По его словам, монолитные работы выполнены уже на 80 процентов. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на данный момент ведутся сооружение надземной части вестибюля и отделка служебных помещений.
После окончания строительства «Окружная» станет одним из самых крупнейших ТПУ в Москве. Северная часть платформы будет интегрирована с южным вестибюлем станции Московских центральных диаметров (МЦД) и станцией Московского центрального кольца (МЦК) и откроется уже в этом году.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства северного вестибюля станции метро «Окружная».