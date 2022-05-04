Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: Монтаж эскалаторов в строящемся вестибюле станции метро «Окружная» завершен

Георгий Соланович
Город
Андрей Бочкарев: Монтаж эскалаторов в строящемся вестибюле станции метро «Окружная» завершен
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Окружная Карта всех событий

Специалисты завершили монтаж трех эскалаторов в строящемся северном вестибюле станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Об этом в среду, 4 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В строящемся северном вестибюле станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии метро завершился монтаж всех трех эскалаторов длиной 108 метров в наклонном ходе. Эскалаторы свяжут вестибюль с действующей станцией, — уточнил заммэра.

По его словам, монолитные работы выполнены уже на 80 процентов. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на данный момент ведутся сооружение надземной части вестибюля и отделка служебных помещений.

После окончания строительства «Окружная» станет одним из самых крупнейших ТПУ в Москве. Северная часть платформы будет интегрирована с южным вестибюлем станции Московских центральных диаметров (МЦД) и станцией Московского центрального кольца (МЦК) и откроется уже в этом году.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства северного вестибюля станции метро «Окружная».

Строительство Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наемников ждет строгий суд

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте