Евросоюз предложил ввести запрет на услуги по транспортировке российской нефти

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Евросоюз (ЕС) предложил в качестве новых санкций ввести запрет европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой нефти из РФ по миру, в том числе в сфере страхования. Об этом в среду, 4 мая, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что ЕС не хочет ограничиваться поэтапным запретом на российское топливо, а намерен помешать возможности РФ продавать нефть и нефтепродукты по всему миру.

— Запрет будет распространяться на предоставление прямо или косвенно технической поддержки, посреднических услуг, финансирования или финансовой помощи или любых других услуг, связанных с транспортировкой, в том числе путем перегрузки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти и нефтепродуктов, которые были получены или экспортированы из России, — уточняется в сообщении.

Кроме того, ограничения затронут и страхование, передает РИА Новости.

4 мая в беседе с «Вечерней Москвой» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин выразил мнение, что отказ Европы от российской нефти будет иметь эволюционный характер и потребует переориентации каналов поставки. При этом черное золото из России будет поставляться в регионы, откуда уйдет нефть, предназначенная для стран Евросоюза (ЕС).

До этого в беседе с «ВМ» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев оценил возможный отказ ЕС от российского угля.