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Более 260 тысяч горожан перевезли автобусы «КМ» в Москве за выходные

Георгий Соланович
Город
Более 260 тысяч горожан перевезли автобусы «КМ» в Москве за выходные
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Дубровка Карта всех событий

Компенсационные автобусные маршруты «КМ» в выходные дни, с 30 апреля до 4 мая, перевезли более 260 тысяч пассажиров. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

— 30 апреля мы запустили компенсационные маршруты автобусов КМ1 и КМ2, которые работали ежедневно. За эти дни наши автобусы уже перевезли более 260 тысяч пассажиров. Ключевым маршрутом стал КМ2 от метро «Волжская» до метро «Дубровка», — уточнил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул.

По его словам, для удобства пассажиров в выходные работали в общей сложности 150 водителей и сотрудников службы безопасности. Асаул добавил, что с 30 апреля по 4 мая по столице курсировали в том числе 70 автобусов особо большого класса. Транспорт работал ежедневно с 5:30 утра до двух часов ночи, интервалы между автобусами составляли меньше одной минуты.

До этого стало известно, что в период с 30 апреля по 9 мая на участке Люблинско-Дмитровской линии метро «Дубровка» — «Волжская» не будут ходить поезда в связи с проведением работ по созданию пересадки между салатовой веткой и Большой кольцевой линией (БКЛ).

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что после полного запуска БКЛ 3,3 миллиона пассажиров смогут экономить при поездках до 45 минут, а на радиальных линиях метро и Кольцевой ветке станет на четверть свободнее.

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