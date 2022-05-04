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В Москве пройдет первый креатон в сфере туризма

Антон Махов
Город
В Москве пройдет первый креатон в сфере туризма
Фото: Pixabay

В мае в столице проведут первый креатон в сфере туризма Moscow Travel Create, это состязания по креативному маркетингу в области туризма. Об этом в среду, 4 мая, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Призовой фонд соревнований составляет 1,2 миллиона рублей, в нем примут участие маркетологи, дизайнеры, ивент-менеджеры, блогеры, художники, видеографы и другие представители профильных специальностей. На участие уже подали более двух тысяч заявок. Сам креатон пройдет 14 и 15 мая. Комиссия мероприятия отберет 150 человек для создания 30 команд.

У креаторов будет два дня на создание презентации маркетингового проекта по продвижению туристического предложения для семьи с детьми, бизнес-туриста и любителя недолгих быстрых поездок. Отдельной задачей будет создание стратегии продвижения туристического сервиса Russpass, говорится в сообщении.

Шесть лучших решений могут быть интегрированы в городскую коммуникационную кампанию по продвижению столичных проектов в сфере туризма.

Недавно на горячей линии Московского центра информационной поддержки туристов начал работать голосовой помощник Руслан, созданный контакт-центром совместно с Комитетом по туризму города Москвы.

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