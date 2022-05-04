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Голосовой помощник заработал на горячей линии для туристов

Анастасия Колоскова
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Голосовой помощник заработал на горячей линии для туристов
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На горячей линии столичного центра информационной поддержки туристов начал работать голосовой помощник Руслан, созданный контакт-центром совместно с Комитетом по туризму города Москвы.

Пока робот умеет давать ответ на пять типов вопросов, которые могут заинтересовать путешественников и участников туристической отрасли. Его функционал в ближайшее время расширят.

Так, голосовой помощник может объяснить, как стать партнером туристического сервиса Russpass, расскажет, как вернуть деньги за неиспользованные билеты в музеи, театры и на другие мероприятия, а также проконсультирует по различным аспектам Safe Travels Discover Moscow — программы в области безопасности путешествий. Ее участниками могут стать туристические компании, рестораны и кафе, гостиницы, культурные площадки и объекты туристической инфраструктуры.

— В дальнейшем голосовой помощник будет консультировать туристов и представителей отрасли по многим другим темам. Его база знаний постоянно обогащается, разрабатываются новые сценарии общения. Основная задача робота — помогать быстрее находить ответы на несложные вопросы, — пояснил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Получить помощь Руслана можно позвонив на горячую линию Московского центра информационной поддержки туристов общегородского контакт-центра по телефону: +7 800 300-61-22. Тем, кто звонит из стран СНГ, нужно набрать номер: +7 495 122-01-11. Следуя аудиоинструкции нужно перейти в раздел «Получить информацию о сервисе Russpass». После выбора консультации на русском языке позвонившему ответит Руслан.

Горячая линия работает круглосуточно, пишет официальный сайт мэра Москвы.

19 апреля заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о самых популярных у туристов функциях Russpass.

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