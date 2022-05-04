«Я больше не Миша Марвин»: певец покинул лейбл Black Star

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Артист популярного лейбла Black Star Миша Марвин покинул компанию. Настоящее имя певца — Михаил Решетняк.

— Я больше не Миша Марвин. Да, мое имя и мои песни больше мне не принадлежат. Но есть то, что останется со мной навсегда, — это вы. И для вас я напишу еще много новых композиций, мы проведем много времени на моих будущих концертах. В этом году наша совместная работа с Black Star подошла к концу. Благодарен тем, кто принимал участие в развитии артиста Миши Марвина, — рассказал он.

По его словам, сотрудничество с лейблом длилось семь лет. За это время музыкант написал песни не только для себя, но и для других артистов.

В свою очередь менеджер Миши Марвина Анастасия Шлинчак добавила, что решение об окончании сотрудничества было принято и обсуждено с руководством Black Star заранее. Кроме того, было решено, что имя (товарный знак) и песни Миши останутся компании, передает StarHit.

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