Газпром: Польша получает российский газ через Италию и Францию

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После прекращения поставок российского газа Польша получала его физическим реверсом из Германии, а на данный момент — виртуальным реверсом из заявок потребителей Италии и Франции. Об этом в среду, 4 мая, сообщил официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов.

— 2 мая Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу по «Ямалу — Европе». Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем, — отметил Куприянов.

По его словам, Польша использует этот газ для закачки в свои подземные хранилища, заполненные на данный момент на 80 процентов.

Кроме того, по данным компании, заявки европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину выросли на этой неделе на 43 процента, передает ТАСС.

29 апреля сенатор Алексей Пушков высмеял закупку Польшей российского газа через Германию. Он рассказал, что после того как Россия приостановила поставки газа в Польшу, Варшава заказала те же объемы ресурсов по реверсу из Германии.

До этого Польша отказалась от оплаты российского газа в рублях. По словам уполномоченного правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского, страна готова к рискам, которые могут возникнуть.