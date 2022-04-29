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«Кого они пытаются обмануть?»: Пушков высмеял закупку Польшей российского газа через Германию

Полина Долганова
В мире
«Кого они пытаются обмануть?»: Пушков высмеял закупку Польшей российского газа через Германию
Фото: Пресс-служба Совфеда

Получение Польшей российского газа по реверсу из ФРГ противоречит заявлениям Варшавы о ненужности голубого топлива из РФ. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

Он рассказал, что после того, как Россия приостановила поставки газа в Польшу, Варшава заказала те же объемы ресурсов по реверсу из Германии.

— При этом Варшава утверждает, что ей российский газ не нужен. «Кого они пытаются обмануть?» — написал Пушков в своем Telegram.

Он добавил, что Германия теперь «тем более» нуждается в российском газе, раз ей приходится обеспечивать и другие страны.

26 апреля Польша отказалась от оплаты российского газа в рублях. По словам уполномоченного правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского, страна готова к рискам, которые могут возникнуть.

27 апреля российская компания «Газпром» полностью приостановила поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG. Уточняется, что поставки голубого топлива приостановлены до тех пор, пока компании не оплатят их в рублях.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.

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