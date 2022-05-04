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ГИБДД: 272 пьяных водителя выявлено за четыре нерабочих дня

Елена Самойлова
Происшествия
ГИБДД: 272 пьяных водителя выявлено за четыре нерабочих дня
Фото: Pixabay

В период с 30 апреля по 3 мая сотрудники Госавтоинспекции поймали 272 водителя с признаками опьянения. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

Инспекторы остановили 116 водителей с установленным состоянием алкогольного опьянения, отмечается в сообщении Госавтоинспекции. Еще 154 человека отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Более того, два водителя находились за рулем, будучи не только пьяными, но и лишенными права управления за такие же нарушения.

Ранее сообщалось о том, что на неделе с 25 апреля по 3 мая на дорогах столицы зарегистрировано 179 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли три человека.

А 2 мая россиянам объяснили, как сотрудники ГИБДД выявляют нетрезвых водителей.

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