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Россиянам объяснили, как сотрудники ГИБДД выявляют нетрезвых водителей

Евгений Белоусов
Общество
Россиянам объяснили, как сотрудники ГИБДД выявляют нетрезвых водителей
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России разработал методическое пособие по выявлению водителей в состоянии опьянения.

По мнению специалистов, пьяного человека за рулем автомобиля хорошо видно на дороге. Так, его машина «виляет» на полосе движения и может ехать с сильно заниженной скоростью.

Помимо этого, пьяный водитель часто не включает ближний свет и с опозданием реагирует на сигналы светофора. Увидев сотрудников ДПС, он может резко сменить стиль вождения, что также бросается в глаза.

Еще один фактор: нетрезвые водители всегда стараются вести себя чрезмерно аккуратно и осторожно, однако слишком резко тормозят. По данным НЦ БДД, 28 процентов нетрезвых водителей, которых удалось выявить сотрудникам ДПС, управляли автомобилями ВАЗ.

При этом в 11 процентах случаев они были за рулем различных моделей Toyota, на третьем месте оказались водители Hyundai, на долю которых выпало 6 процентов подобных случаев. Новые машины нечасто попадают в ДТП, в большинстве аварий участвуют автомобили «возрастом» 10–15 лет, отмечается на сайте МВД.

29 марта в Москве обнародовали статистику количества ДТП за последние пять лет. Уточняется, что за этот период количество очагов аварийности в городе ежегодно сокращалось. Сокращение дорожно-транспортных происшествий происходит из-за своевременных мер реагирования со стороны сотрудников ведомства.

Также сообщалось, что сотрудники ГИБДД в Москве задержали более шести тысяч пьяных водителей с начала этого года. При этом половина из них привлечены за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, остальные — это те, чье опьянение было точно установлено.

Транспорт ГИБДД пьяная езда
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