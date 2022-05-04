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Мужчину убили на глазах прохожих в Подмосковье

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчину убили на глазах прохожих в Подмосковье
нож

Мужчина напал на прохожего днем в городе Дзержинский. Об этом в среду, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 2 мая мужчина с ножом напал на прохожего возле продовольственного магазина. Злоумышленник нанес пострадавшему несколько ранений в грудь.

За мужчину пытались заступиться прохожие. Они отбили пострадавшего и вызвали скорую. Но спасти мужчину не удалось. Он скончался в больнице. Преступник с места преступления скрылся.

По-данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия. Местонахождение нападавшего выясняется.

4 мая стало известно про еще одно убийство — женщина зарезала своего супруга после бытовой ссоры. Супруги находились дома, когда между ними возник конфликт. Разозлившись, женщина схватила нож и ударила им мужа. Ранение пришлось в область над ключицей, и от полученной травмы мужчина скончался на месте.

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