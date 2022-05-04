Бесплатные автобусы перевезли около 180 тысяч человек в пасхальные праздники

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Бесплатными маршрутами Мосгортранса в пасхальные праздники воспользовалось около 180 тысяч пассажиров. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Об этом в среду, 4 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечить безопасную и комфортную перевозку пассажиров в пасхальные праздники. В эти дни мы запустили бесплатные маршруты наземного транспорта до 17 городских кладбищ, ими воспользовались около 180 тысяч пассажиров, — рассказал заместитель мэра.

Специальные маршруты работали 17 и 24 апреля, а также 1 и 3 мая. Дополнительные автобусы на регулярные маршруты в направлении кладбищ также запустят 9 и 12 июня.

Во время пасхальных праздников жители и гости Подмосковья совершили более 2,8 миллиона поездок на региональных маршрутах автобусов, это на 4 процента больше доковидных показателей. Специально на время праздника было запущено 80 дополнительных автобусов до церквей и храмов.