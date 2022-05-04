Несколько стран Евросоюза выступили против запрета на перевозку российской нефти

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Три страны Евросоюза (ЕС) выступили против запрета на перевозку нефти из России. Об этом в среду, 4 мая, сообщило агентство Bloomberg.

Греция, Мальта и Кипр поставили под сомнение возможность введения запрета на транспортировку российской нефти в третьи страны. Такое решение, по мнению стран, лишь поможет конкурентам Евросоюза, передает РИА Новости.

4 мая ЕС предложил в качестве новых санкций ввести запрет европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой нефти из РФ по миру, в том числе в сфере страхования. ЕС не хочет ограничиваться поэтапным запретом на российское топливо, а намерен помешать возможности РФ продавать нефть и нефтепродукты по всему миру.

До этого в беседе с «Вечерней Москвой» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин выразил мнение, что отказ Европы от российской нефти будет иметь эволюционный характер и потребует переориентации каналов поставки. При этом черное золото из России будет поставляться в регионы, откуда уйдет нефть, предназначенная для стран Евросоюза (ЕС)