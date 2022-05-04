Генсек ОПЕК заявил, что российскую нефть не смогут заменить другие производители

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Российский нефтяной экспорт невозможно заменить. Такое мнение высказал генеральный секретарь организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо в среду, 4 мая.

— Очевидно, что российский нефтяной экспорт в объеме более семи миллионов баррелей в сутки не может быть восполнен из других источников, — заявил Баркиндо.

По его словам, свободных мощностей для этого просто не существует, передает РИА Новости.

4 мая Евросоюз (ЕС) предложил в качестве новых санкций ввести запрет европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой нефти из РФ по миру, в том числе в сфере страхования. Отмечается, что ЕС не хочет ограничиваться поэтапным запретом на российское топливо, а намерен помешать возможности РФ продавать нефть и нефтепродукты по всему миру.

До этого финансовый аналитик Владислав Антонов рассказал, что произойдет в странах ЕС в случае отказа от импорта нефти из РФ за полгода. По его мнению, европейские политики прекрасно понимают, какой вред наносят Евросоюзу антироссийские санкции, но все равно готовы идти до конца. Отказ от нефти из России, по словам эксперта, приведет к банкротству большого числа предприятий в Европе, снижению годового ВВП.