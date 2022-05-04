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Пенсионерка перевела мошенникам почти миллион рублей

Антон Махов
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Пенсионерка перевела мошенникам почти миллион рублей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мошенники обманом заставили пенсионерку перевести им почти миллион рублей. Об этом в среду, 4 мая, сообщила «ВМ» в пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По данным правоохранительных органов, во вторник, 3 мая, в ОМВД обратилась женщина 1954 года рождения и заявила о мошенничестве.

Пенсионерке позвонил неизвестный под видом сотрудника Центробанка России. Он сказал, что на ее имя пытаются незаконно оформить кредит, и, воспользовавшись доверием, заставили перевести на указанный счет 975 тысяч рублей. Сейчас полиция расследует инцидент, возбуждено уголовное дело по третьей части 159 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Недавно пожилой москвич купил «старинные» монеты и лишился крупной суммы денег. На улице к 65-летнему пенсионеру подошли двое неизвестных с предложением приобрести у них старинные монеты по низкой стоимости. «Продавцы» якобы нашли их в ходе строительных работ. Мужчина заинтересовался и купил 145 монет за 250 тысяч рублей. Деньги мошенникам он отдал наличными.

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