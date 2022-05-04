Полиция заподозрила москвича в краже велосипеда у доставщика еды

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Полицейские задержали мужчину по подозрению в краже велосипеда доставщика еды. Об этом в среду, 4 мая, сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО главного управления МВД России по Москве.

В полицию обратился работник службы доставки еды. Он сообщил, что оставил велосипед возле подъезда на улице Кухмистерова и отправился отдавать заказ. Вернувшись, он не нашел свой велосипед на месте.

По подозрению в краже двухколесного транспортного средства патрульно-постовая служба задержала 35-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мошенники, воспользовавшись доверием столичной пенсионерки, заставили перевести на указанный счет 975 тысяч рублей. Сейчас полиция расследует инцидент, возбуждено уголовное дело по третьей части 159 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».