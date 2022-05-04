Гендиректор Coca-Cola допустил полный уход компании с российского рынка

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Генеральный директор компании Coca-Cola Джеймс Квинси в среду, 4 мая, допустил полный уход с российского рынка.

— Компания в России рассматривает возможность полного исчезновения в какой-то момент, — заявил Квинси.

По его мнению, уход компании с российского рынка никак не повлияет на позицию властей РФ, передает РИА Новости.

До этого PepsiCo, Coca-Cola и «Вимм-Билль-Данн» сообщили о повышении цен. В письме PepsiCo сообщается, что компания повышает расценки для частичного покрытия увеличившихся затрат. Соки, снеки и напитки подорожают в среднем на 19 процентов.

27 апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о возможности возвращения иностранных компаний в Россию. Он добавил, что масштабные иностранные компании не просто так в свое время пришли в РФ: для них были созданы все условия, чтобы зарабатывать деньги.

По данным Росстата объем промышленного производства в России в марте 2022 года вырос на три процента по сравнению с показателем марта предыдущего года и на 5,9 процента в годовом выражении за январь — март.