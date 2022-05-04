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Котельную на северо-востоке Москвы восстановят

Антон Махов
Город
Котельную на северо-востоке Москвы восстановят
Фото: Анна Быкова

Котельная на Дмитровском шоссе в Москве будет восстановлена. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности (РГ ГД), возглавляемая заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым, приняла решение о предоставлении земельного участка по адресу Дмитровское шоссе, земельный участок 124Г/1/3 (СВАО), — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста пояснила, что земельный участок площадью 0,03 гектара предоставят в аренду акционерному обществу «Теплоэнергетическое предприятие», оно переустроит теплосети и восстановит центральный тепловой пункт котельной, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Общая площадь пункта составит около 217 квадратных метров. В будущем он обеспечит теплом коттеджный поселок «Северная Слобода».

Ранее сообщалось, что РЖД предоставят земельный участок для строительства соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги (МЖД).

котельная Москва Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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