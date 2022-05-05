Организатора «Бессмертного полка» в Эстонии выслали из страны

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Одного из организаторов акции «Бессмертный полк» в Эстонии выслали из страны. Об этом сообщили в пресс-службе эстонской полиции в среду, 4 мая.

— В среду, 4 мая, по соображениям безопасности из страны был выслан Алексей Есаков. Он был одним из организаторов «Бессмертного полка», — заявили в ведомстве.

Недавно в Эстонии решили запретить латинскую букву Z, которую россияне используют как символ поддержки специальной военной операции на Украине. Запрет продлится до 10 мая, но сроки могут быть расширены, передает РЕН ТВ.

22 апреля в Литве осквернили памятники советским воинам. Синей и желтой краской облили два памятника: один на проспекте Европы на кладбище советских военнопленных, второй — в Клайпедском районе в деревне Аукшткиемай. Это памятник советским военнопленным и памятник 16-й Литовской дивизии.

До этого стало известно, что Россия отзывает согласие на работу генеральных консульств Латвии, Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии в Пскове. В министерство были вызваны посол Эстонии Маргус Лайдре, посол Латвии Марис Риекстиньш, а также временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене.