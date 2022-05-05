«Ты — дура»: Васильева резко высказалась об уехавшей из России Хаматовой

Фото: Youtube / А поговорить?

Актриса театра и кино Татьяна Васильева резко высказалась об уехавшей из России актрисе Чулпан Хаматовой. Хаматова дала два громких интервью о том, почему она уехала из России. В обоих она раскритиковала происходящее в стране.

Такое поведение актрисы оценили не все коллеги по цеху. Хаматову раскритиковали также депутаты и деятели российского шоу-бизнеса. Так, в новом проекте «Шоу ВиЛ» пранкеров Вована и Лексуса Васильева была недовольно поведением коллеги. По ее мнению, Хаматова бросила умирать детей благотворительного фонда «Подари жизнь», основателем которого она является.

— Если бы я увидела Чулпан сейчас, я бы сказал ей: «Ты — дура», — призналась на шоу Васильева.

В конце марта Чулпан Хаматова сообщила, что покинула Россию и пока не планирует возвращаться. Знаменитость переехала в Латвию. Актриса рассказала, что построила там дом, но как его содержать, «пока не придумала». Туда она переселилась после отпуска за границей.

Тогда же появилась информация, что Чулпан Хаматова уволилась из театра «Современник». Вскоре эти данные подтвердила директор культурного учреждения Татьяна Баранова. Позже стало известно, что актриса уехала в столицу Латвии — город Ригу. Она перевезла туда трех дочерей, сейчас они адаптируются к жизни в новой стране.