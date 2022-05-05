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Министр экономики ФРГ заявил о возможности дефицита бензина из-за запрета нефти из РФ

Евгений Белоусов
В мире
Министр экономики ФРГ заявил о возможности дефицита бензина из-за запрета нефти из РФ
Фото: Pixabay

Восток Германии может столкнуться с дефицитом бензина из-за эмбарго на российскую нефть. Об этом сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в четверг, 5 мая.

— Мы сможем решить это, но может произойти так, что ограниченное количество времени будет слишком мало нефти и потому слишком мало бензина. Этого нельзя исключать, — заявил он.

По словам Хабека, в правительстве сейчас ведется активная работа над предотвращением такого исхода. Однако веся восточная Германия зависит от НПЗ в городе Шведт, который использует энергоресурсы из России, передает РИА Новости.

До этого ЕС предложил в качестве новых санкций ввести запрет европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой нефти из РФ по миру, в том числе в сфере страхования. ЕС не хочет ограничиваться поэтапным запретом на российское топливо, а намерен помешать возможности РФ продавать нефть и нефтепродукты по всему миру.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

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