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Президент Украины Владимир Зеленский решил отказаться от попыток сохранить в составе страны южные, восточные и центральные регионы. Об этом сообщил экс-депутат Рады Илья Кива в четверг, 5 мая.

— Украинское руководство большее не интересует сохранность жизней и прекращения боевых действий на востоке и юге, а в последствии и в центре страны, они их уже списали. И Киев тоже, — заявил он.

По мнению Кивы, воинственные и категоричные заявления Зеленского только доказывают, что украинский президент уже не заинтересован в мирном решении сложившейся ситуации. Бывший депутат предполагает, что Зеленский решил создать «прозападную Украину» на части территории бывшей советской республики. Об этом Кива написал в своем Telegram-канале.

Схожее мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его мнению, Зеленскому не нужен мирный договор, так как он будет означать конец его правления.

24 апреля Владимир Зеленский назвал условия, при которых Украина выйдет из переговоров с Россией. По его словам, Киев откажется от переговоров в случае проведения референдумов на территории взятых российскими военными регионов и уничтожении украинских солдат в Мариуполе.