Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский решил сдать большую часть Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский решил сдать большую часть Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский решил отказаться от попыток сохранить в составе страны южные, восточные и центральные регионы. Об этом сообщил экс-депутат Рады Илья Кива в четверг, 5 мая.

— Украинское руководство большее не интересует сохранность жизней и прекращения боевых действий на востоке и юге, а в последствии и в центре страны, они их уже списали. И Киев тоже, — заявил он.

По мнению Кивы, воинственные и категоричные заявления Зеленского только доказывают, что украинский президент уже не заинтересован в мирном решении сложившейся ситуации. Бывший депутат предполагает, что Зеленский решил создать «прозападную Украину» на части территории бывшей советской республики. Об этом Кива написал в своем Telegram-канале.

Схожее мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его мнению, Зеленскому не нужен мирный договор, так как он будет означать конец его правления.

24 апреля Владимир Зеленский назвал условия, при которых Украина выйдет из переговоров с Россией. По его словам, Киев откажется от переговоров в случае проведения референдумов на территории взятых российскими военными регионов и уничтожении украинских солдат в Мариуполе.

Украина Россия Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наемников ждет строгий суд

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте