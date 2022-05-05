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Акционеры подали в суд на Netflix за сокрытие реального положения дел

Евгений Белоусов
В мире
Акционеры подали в суд на Netflix за сокрытие реального положения дел
Фото: Pixabay

Акционеры Netflix подали коллективный иск против компании, обвинив ее руководство в предоставлении ложной информации о реальном положении дел. Об этом сообщил портал Axios в четверг, 5 мая.

— Netflix скрыла от акционеров более медленный рост числа подписчиков, в том числе из-за совместного использования клиентами учетных записей и усиления конкуренции со стороны других потоковых сервисов, — говорится в публикации.

Кроме того, в иске говорится, что компания скрыла от акционеров существующие у нее «трудности с удержанием пользователей», из-за которых аудитория Netflix стремительно сокращается. Акционеры посчитали, что из-за таких действий компании они понесли существенные убытки. В самой компании данный иск отказались как-либо комментировать, передает РИА Новости.

Напомним, что в начале прошлого месяца стриминговый сервис Netflix объявил о прекращении работы на территории России. После этого Защита российских пользователей Netflix подала в суд коллективный иск к стриминговому сервису, требуя от них компенсации в 60 миллионов рублей за уход с рынка.

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