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Служба внешней разведки Украины, используя агентуру из числа граждан Польши, получала информацию о состоянии молдавско-приднестровских политических отношений. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости в четверг. 5 мая.

— В частности, одним из каналов сбора информации молдавско-приднестровских отношениях выступал эксперт-политолог Мартин Косенковский, 1981 года рождения, уроженец и житель города Люблина, сотрудник Католического университета Люблина, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, разведка Украины регулярно получала информацию об оценках деятельности правящего альянса «За европейскую интеграцию в Молдове», способствовала повышению роли Киева в урегулировании приднестровского конфликта, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что сотрудники Центрального разведуправления США (ЦРУ) распространили инструкции на русском языке, которые поясняют, как можно связаться с ними в глобальной Сети. Американская сторона намеревается активизировать вербовку русскоязычных граждан в свете спецоперации РФ на Украине.

29 апреля стало известно, что задержанному в ДНР сотруднику Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) предъявлено обвинение в шпионаже. По версии ведомства, он, следуя приказам офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки, собирал и передавал информацию о месте дислокации и передвижении войск ДНР.