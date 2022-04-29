Сотрудника ОБСЕ задержали в ДНР по подозрению в шпионаже

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Задержанному в ДНР сотруднику Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) предъявлено обвинение в шпионаже. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны республики в пятницу, 29 апреля.

— МГБ ДНР задержан сотрудник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ассистент по вопросам безопасности, гражданин Украины, Голда Вадим Николаевич, 1967 года рождения, — говорится в сообщении.

По версии ведомства, Голда, следуя приказам офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки, собирал и передавал информацию о месте дислокации и передвижении войск ДНР. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело о шпионаже, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что СММ ОБСЕ на Украине в скором времени будет закрыта. Отмечается, что миссия сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации о происходящем в стране.

10 апреля деятельность СММ ОБСЕ на территории ДНР признали неправомерной. В специальном распоряжении также говорится, что пребывание представителей европейской миссии на территории республики является нежелательным. Исключение составляют лишь лица, задействованные в выполнении мероприятий по выводу сотрудников организации из Донбасса.