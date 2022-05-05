Какие женские болезни протекают бессимптомно

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Гинекологическое здоровье очень важно для нормальной и полноценной жизни каждой женщины. Плановые осмотры у специалиста рекомендуется проходить не реже одного раза в год, даже если ничего не беспокоит, так как многие заболевания довольно длительное время могут себя не проявлять. О скрытых угрозах для женского здоровья рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-гинеколог тверской клиники «РЖД-Медицина» Виталина Давыдова.

По словам специалиста, первым «тихим» заболеванием является вирус папилломы человека (ВПЧ).

— Длительное существование ВПЧ может привести к развитию предраковых заболеваний шейки матки и в случае отсутствия лечения — рака шейки матки, — предупредила врач.

На втором месте располагаются инфекции, передающиеся половым путем, отметила Давыдова.

— Наличие этих инфекций приводит к развитию воспалительных заболеваний органов малого таза, спаечному процессу и бесплодию, — пояснила эксперт.

Далее идет рак молочной железы, рассказала гинеколог.

— Самодиагностика молочных желез часто позволяет выявить лишь запущенные стадии заболевания, поэтому до 40 лет рекомендуется делать узи молочных желез один раз в год, а после 40 лет — маммографию один раз в два года, — порекомендовала медик.

Опасными для здоровья женщин являются также миома матки, полипы и гиперплазия эндометрия. Часто единственным симптомом этих заболеваний являются обильные менструальные кровотечения, с которыми многие женщины не обращаются к врачу, привыкнув к ним и считая вариантом нормы, объяснила Давыдова.

Также «скрытыми» могут быть и кисты яичников, которые большинстве случаев протекают бессимптомно и выявляют только при проведении УЗИ, добавила гинеколог.