Эксперт рассказал, чем грозит мотору использование бензина подешевле

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Ничего страшного с автомобилем не произойдет, если залить в бензобак бензин марки Аи-92 вместо Аи-95. Об этом сообщил директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Виталий Бояринов в четверг, 5 мая.

— На всех современных двигателях установлены датчики детонации, предотвращающие ее, а также стабилизирующие зажигание, — рассказал он.

Бояринов также напомнил, что 95-й бензин — просто улучшенная версия АИ-92. Именно поэтому использование топлива с более низким октановым числом в таком случае допускается. Разумеется, уточнил эксперт, последствия все равно будут. Так, возможна небольшая потеря мощности. Однако в условиях современного города это не так страшно, передает агентство «Прайм».

До этого аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что предсказать уровень цен на автомобили на данный момент невозможно, однако выбрать популярную машину, для которой с большей вероятностью будут доступны запчасти, уже можно.