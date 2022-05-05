Силовые ведомства: Украина пыталась изменить отношение Польши к Волынской резне

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Служба внешней разведки Украины (СВРУ) на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру в Польше для изменения в обществе в нейтральную сторону отношения к Волынской резне. Об этом со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщает РИА Новости в четверг, 5 мая.

— Через свои родственные и дружеские связи агентура продвигала позитивный образ Украины в высших политических кругах Польши, — рассказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что речь, в частности, идет о польском парламенте. Подобным украинская разведка начала заниматься еще с 2012 года. Для достижения своих целей она использовала завербованных среди польских граждан агентов, передает РИА Новости.

Волынская резня — массовое уничтожение в 1943 году проживающих на Волыни поляков боевиками Украинской повстанческой армии*. Польские историки расценивают эту трагедию как геноцид и этническую чистку. По разным данным во время Волынской резни погибло от 100 тысяч до 130 тысяч человек.

Военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что Польша боится вводить войска на территорию Западной Украины, так как эти действия не позволят активировать статью о коллективной обороне НАТО, оставив Варшаву беззащитной перед ответом России. По его словам, Польша окажется сама по себе, и Россия сможет нанести удары ракетами «Кинжал». Парировать такое Варшаве будет просто нечем.

* Запрещенная в России экстремистская организация.