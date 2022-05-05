Британский министр посоветовал англичанам экономить на продуктах

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Гражданам Великобритании посоветовали покупать в магазинах более дешевые продукты взамен «брендовых». С таким советом к согражданам обратился министр окружающей среды Джордж Юстис в четверг, 5 мая.

— Вообще говоря, обнаруживается, что, выбирая недорогие продукты вместо «брендовых», люди действительно могут соблюдать свой семейный бюджет и управлять им, — заявил он.

Юстис подчеркнул, что рост цен сильно повлияет на бюджеты домашних хозяйств, которые и без этого едва способны потянуть постоянно растущие счета за электричество. Так, цены в стране увеличились на 2,7 процента. Такой показатель стал рекордным с 2011 года, передает ФАН.

Недавно министр внутренних дел Германии Ненси Фэзер на фоне конфликта на Украине рекомендовала жителям страны собрать дома запас продовольствия и медикаментов на случай чрезвычайных ситуаций.

21 апреля стало известно, что правительство Великобритании расширило список российских товаров, на которые распространяются ограничения и запрет на импорт. Под запрет попали икра, изделия из дерева и серебро.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.