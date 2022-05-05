Москвичам рассказали, чем заняться на площадках фестиваля «Московская весна»

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Фестиваль «Московская весна» уже почти неделю радует всех спектаклями, увлекательными мастер-классами, блюдами по оригинальным и традиционным рецептам и запоминающимися сувенирами. О том, чем можно заняться на площадках фестиваля, рассказали в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в четверг, 5 мая.

Так, на Тверской площади 5 мая гостей покорит мастерство и красота звучания в исполнении оперного трио Singing Delivery, а 6 мая на сцену выйдет Московский детский музыкальный театр «ЭКСПРОМТ»: спектакль «Муха-Цокотуха» подарит ощущение радости и поможет погрузиться в сказочную атмосферу.

Также театр «Мимика» приглашает 5 мая посмотреть спектакль «Даром время не теряй», который будет интересен и детям, и взрослым. Спектакль пройдет в сквере у Гольяновского пруда.

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

В «Школе музыки и танцев», которая встречает посетителей на Городецкой улице и улице Перерве, 5 мая в 15:00 начнется урок по сценическому движению, где ребятам покажут, как взаимодействовать с пространством. А на Митинской улице на мастер-классах детей научать делать тематические открытки для ветеранов. Начало занятий 5 мая в 16:00 и 18:00; 6 мая — в 15:00 и 17:00. Сделать особенную открытку ветерану смогут и гости «Студии живописи» на бульварной зоне 16 микрорайона в Зеленограде.

Кулинарными секретами поделятся с гостями площадок на бульваре Дмитрия Донского, Профсоюзной улице, площади Славы и Матвеевской улице. 5, 6 и 7 мая в 15:00 здесь научат готовить необычный калач с вишней, а в 17:00 покажут, как сделать хрустящие чипсы из картофельной кожуры.

Не стоит забывать в эти дни и о занятиях спортом. 5 мая любители поиграть в баскетбол собираются на улице Перерве. Кроме того, на фестивальных площадках можно покататься на каруселях, отточить мастерство в скейт-парках, выбрать подарки и сувениры и купить сытные угощения или нежные десерты.

Фестиваль «Московская весна», посвященный Дню Победы, пройдет на 21 столичной площадке с 30 апреля по 10 мая. Гостей фестивальных площадок ждут спектакли и концертные программы, творческие мастер-классы и знакомство с историческими фактами, лучшие угощения и занятия спортом.