Daily Express: ЕС станет главным пострадавшим из-за эмбарго на энергоносители из РФ

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Европейский союз станет главным пострадавшим в результате введения запрета на поставку энергетических носителей из РФ, так как для Москвы все еще открыты рынки в Азии. Об этом пишет издание Daily Express.

— Россия продолжает торговать с восточными партнерами, а благодаря расширению сети нефтяных и газопроводов в Азию прибыль значительно увеличится, — говорится в статье.

В материале уточнили, что Россия может продавать нефть Индии, Японии, Южной Корее и экспортировать сжиженный газ в Пакистан.

Кроме того, у РФ есть действующие и будущие газопроводы в Китай и Восточную Азию.

В статье подытожили, что эти связи могут Москве смягчить удар от европейских санкций, передает РИА Новости.

Евросоюз в среду, 4 мая, представил шестой пакет санкций в отношении России. В рамках санкций Евросоюз планирует запретит трансляцию трех крупных вещателей на европейской территории и отключит Сбербанк от системы SWIFT. Европа также планирует отказаться от российской нефти.

Некоторые страны Запада начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.