Эксперт назвал самые дешевые варианты жилья для покупки

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Руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов рассказал о самых дешевых вариантах жилья для покупки.

По его словам, самые низкобюджетные варианты стоит искать на первичном рынке. Дешевле всего обойдется малогабаритная студия в отдаленных от центра районах.

— При этом дом должен быть на этапе строительства. Сейчас в проектах, находящихся на стадии котлована, лоты стоят на 20 процентов дешевле, чем в новостройках высокой стадии готовности, — отметил он в комментарии Life.ru.

По словам эксперта, на вторичном рынке самой дешевой будет небольшая однокомнатная квартира или студия без ремонта, также расположенная на окраинах города.

По его словам, сейчас средняя стоимость одного квадратного метра первичных квартир в старых границах столицы составляет 370,4 тысячи рублей, в Новой Москве — 235,4 тысячи рублей. На вторичном рынке — 286,4 тысячи рублей и 205,6 тысячи рублей соответственно.

Аренда жилья в России стала в три раза выгоднее ипотеки. Такие данные представили аналитики сервиса по поиску недвижимости. «Вечерняя Москва» выясняла причины ситуации и прогнозы по рынку недвижимости.