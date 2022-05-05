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Незаконная добыча алмазов пресечена в Якутии

Елена Самойлова
Происшествия
Незаконная добыча алмазов пресечена в Якутии
Фото: Пресс-центр МВД России

В Якутии пресечена деятельность по незаконной добыче и хранению драгоценных камней. Об этом в четверг, 5 мая, «Вечерней Москве» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, у одного из работников горно-обогатительного комбината изъяты десятки природных алмазов общей массой 104 карата. Мужчина занимался поиском драгоценностей на протяжении нескольких лет.

— При помощи ультрафиолетового фонаря он обследовал рудники и карьеры, в которых добывались алмазы. С 2019 года удалось найти 289 драгоценных камней, которые полицейские обнаружили в его квартире в ходе обыска, — пояснила Волк.

Она добавила, что стоимость обнаруженных алмазов составляет около 2 миллионов 800 тысяч рублей. Кроме того, в жилище злоумышленника полицейские нашли профессиональные ювелирные весы и металлоискатель.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга». Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

29 апреля стало известно о том, что житель Москвы украл со склада шины на пять миллионов рублей.

Драгоценности Якутия алмаз
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