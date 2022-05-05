Стало известно, где в Петербурге можно увидеть цветущую сакуру

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Санкт-Петербурге начался период цветения сакуры. Стали известны места города, где можно понаблюдать за цветением деревьев и провести на их фоне эффектную фотосессию.

Обычно пик цветения дерева приходится на середину мая, а именно — на 13-14 число. Увидеть это уникальное событие можно лишь в пяти местах Северной столицы. Среди них Приморский парк Победы на Крестовском проспекте.

Также увидеть сакуру можно в Ботаническом саду Петра Великого, в Саду-партере Смольного, Саду Дружбы и Парке Декабристов.

Цветет сакура на протяжение недели, поэтому необходимо поймать момент, чтобы увидеть полное раскрытие бутонов. Нежно-розовые лепестки традиционно становятся прекрасным фоном для фотосессий.

Год от года цикл цветения меняется — самый поздний за последнее время в Петербурге был зарегистрирован в 2017 году, когда цветы распустились после 14 мая. В прошлом году сакура начала цвести в конце апреля, передает издание «Невские новости».

На прошлой неделе в Ялте прошел фестиваль сакуры.