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Андрей Бочкарев: 71 компания примет участие в конкурсе на разработку дизайна двух станций метро

Александр Афонин
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Андрей Бочкарев: 71 компания примет участие в конкурсе на разработку дизайна двух станций метро
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

71 компания подала заявки на участие в открытом архитектурном конкурсе Москвы. Они будут бороться за создание облика станций «Остров Мечты» и «Загорье» новой Бирюлевской линии столичного метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 5 мая.

— Завершился прием заявок на участие в международном конкурсе на разработку архитектурного облика двух новых станций Московского метрополитена — «Остров Мечты» и «Загорье» Бирюлевской линии. Всего было подано 63 заявки от 71 компании, — сказал он.

Заммэра отметил, что конкурс проходит при поддержке правительства Москвы и главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что всего в конкурсе зарегистрировались 146 претендентов из 36 городов. Он выразил уверенность, что у новых станций метро будет яркий и самобытный облик.

Он напомнил, что для участия компаниям необходимо было предоставить портфолио своих проектов и эссе с описанием ключевых идей архитектурно-художественного оформления станций.

В конкурсе примут участие семь предприятий и 56 индивидуальных участников. Большинство подавших заявку — российские участники.

4 мая Бочкарев сообщил, что специалисты завершили монтаж трех эскалаторов в строящемся северном вестибюле станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Монолитные работы выполнены на 80 процентов.

Метро Дизайн Андрей Бочкарев
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