Более миллиона рублей выманили иркутские подростки у пенсионеров, представляясь следователями

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Троим несовершеннолетним в возрасте от 16 до 17 лет предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. Об этом в четверг, 5 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

По данным ведомства, неизвестные звонили пенсионеркам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они заявляли, что их родственник попал в аварию, в результате которого пострадала беременная девушка. Затем они требовали крупную сумму денег, чтобы член семьи мог избежать уголовной ответственности за содеянное.

Организаторы через мессенджер сообщали несовершеннолетним соучастникам место и время встречи с жертвами, те забирали наличные у обманутых женщин и скрывались.

Подозреваемых в серии эпизодов мошенничества задержали с поличным. У подростков изъято 400 тысяч рублей. Жертвами мошенников стали восемь пожилых женщин, которые после общения с аферистами лишились более миллиона рублей.

Следователи установили, что телефоны, с которых пенсионеркам поступали звонки, зарегистрированы в Болгарии, Польше и Украине. Принимаются меры к установлению личностей организаторов преступлений.

29 апреля стало известно, что в Москве пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды, от которой пострадали 170 пенсионеров и потеряли более 100 миллионов рублей. Им предлагалось сделать вклад под высокие проценты в якобы очень прибыльные проекты. Пожилых людей уверяли, что все вложенные деньги им вернутся.