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Кардиологи назвали самые полезные для здоровья сердца овощи

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Кардиологи назвали самые полезные для здоровья сердца овощи
Фото: Unsplash

Специалисты утверждают, что для здорового сердца важно есть много овощей и фруктов. Больше всего полезных веществ содержится в листовой зелени, в частности капусте и шпинате. Об этом сообщает издание «Профиль» со ссылкой на JRSM Cardiovascular Disease.

Исследователи проанализировали научные работы со всего мира, чтобы определить, могут ли листовые овощи помочь в снижении сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты отмечают, что многие люди наносят вред своему здоровью, исключая из рациона или сводя к минимуму употребление таких овощей.

Шпинат и капуста содержат большое количество клетчатки, антиоксидантов, калия. Шпинат содержит большое количество витаминов А, К, С, железа и фолиевой кислоты, а капуста — витаминов В, С и кальция.

Как отмечают медицинские специалисты, регулярное употребление большего количества листовой зелени может снизить риск инсульта и ишемической болезни сердца почти на 16 процентов. Овощи приносят пользу при употреблении как в сыром виде, так и после тепловой обработки.

Ранее специалисты рассказали о шести способах, которые помогут избавиться от гипертонии — синдрома повышения систолического артериального давления.

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