ОТР покажет трансляцию парада Победы с сурдопереводом

Фото: Минобороны РФ

В столице 9 мая на Красной площади состоится парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное шествие традиционно будут транслировать ведущие российские телеканалы. На ОТР прямую трансляцию парада можно посмотреть с сурдопереводом. Она начнется в 10 утра по московскому времени.

В этом году в параде Победы в Москве, по данным Минобороны РФ, примут участие 11 000 военных, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов. На параде можно будет увидеть новейшую военную технику, находящуюся на вооружении российской армии, а также образцы времен Великой Отечественной войны.

Для телевизионной трансляции парада будут использовать самое современное съемочное оборудование, сотни видеокамер. Съемочную аппаратуру расставят на площади, в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата, некоторые камеры даже вмонтируют в брусчатку. Для съемки с высоты будут задействованы специальные краны и квадрокоптеры.

В столице 9 мая пройдет традиционная акция «Бессмертный полк». Длина маршрута составит семь километров.