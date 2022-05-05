Москвичам рассказали, какие меры безопасности будут в День Победы

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

5 мая состоялось заседание антитеррористической комиссии города под председательством мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В ходе мероприятия руководители органов исполнительной власти Москвы обсудили меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов и территорий города в период майских праздников.

Отмечается, что особое внимание будет уделено безопасности участников шествия «Бессмертный полк» и проведению парада Победы.

Помимо этого, в столице специалисты кинологических служб и инженерно-саперных подразделений проверяют места проведения мероприятий.

Главное управление Росгвардии по Москве приняло дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения праздников.

Всего в обеспечении безопасности будет задействовано более 20 тысяч человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в Москве. Участники пройдут около семи километров маршрута.