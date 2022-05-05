Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали, какие меры безопасности будут в День Победы

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали, какие меры безопасности будут в День Победы
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

5 мая состоялось заседание антитеррористической комиссии города под председательством мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В ходе мероприятия руководители органов исполнительной власти Москвы обсудили меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов и территорий города в период майских праздников.

Отмечается, что особое внимание будет уделено безопасности участников шествия «Бессмертный полк» и проведению парада Победы.

Помимо этого, в столице специалисты кинологических служб и инженерно-саперных подразделений проверяют места проведения мероприятий.

Главное управление Росгвардии по Москве приняло дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения праздников.

Всего в обеспечении безопасности будет задействовано более 20 тысяч человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в Москве. Участники пройдут около семи километров маршрута.

Безопасность Москва День Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наемников ждет строгий суд

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте