Москвичам рассказали, какие меры безопасности будут в День Победы
5 мая состоялось заседание антитеррористической комиссии города под председательством мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
В ходе мероприятия руководители органов исполнительной власти Москвы обсудили меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов и территорий города в период майских праздников.
Отмечается, что особое внимание будет уделено безопасности участников шествия «Бессмертный полк» и проведению парада Победы.
Помимо этого, в столице специалисты кинологических служб и инженерно-саперных подразделений проверяют места проведения мероприятий.
Главное управление Росгвардии по Москве приняло дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения праздников.
Всего в обеспечении безопасности будет задействовано более 20 тысяч человек, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого стало известно, что акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в Москве. Участники пройдут около семи километров маршрута.