Бирюков сообщил, что из-за погодных условий в Москве продлен отопительный сезон

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В Москве продлен отопительный сезон из-за погодных условий. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— В связи с погодными условиями принято решение о продлении в городе отопительного сезона. Как только установятся необходимые дневные и ночные температуры воздуха, приступим к отключению отопления, все системы уже подготовлены, — сказал он.

Заммэра добавил, что работы по отключению отопления предстоит выполнить в более чем 74 тысячах зданий. 34 тысячи из них — жилые дома.

По словам Бирюкова, сперва отопление отключат на промышленных и административных объектах. Следом за ними пойдут жилые дома, школы, детские сады и поликлиники.

По окончании отопительного сезона специалисты городского хозяйства Москвы приступят к подготовке тепловых сетей к следующему сезону, передает РИА Новости.

30 апреля Петр Бирюков предупредил москвичей о мошенниках, действующих под видом коммунальщиков. Он отметил, что если нет аварии, то специалисты выезжают по адресам исключительно по заявкам граждан.