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Фельдшер рассказала, как правильно оказать первую помощь при ожоге

Ирина Игнатенко
Общество
Фельдшер рассказала, как правильно оказать первую помощь при ожоге
Фото: pixabay.com

Сразу после ожога для обработки пострадавшего участка кожи нельзя пользоваться жиросодержащими продуктами, а также пантенолом. Об этом рассказала фельдшер скорой помощи Екатерина Синицина.

Специалист подчеркнула, что обожженную кожу нельзя смазывать маслом, сметаной, кефиром и другими продуктами питания. Также не стоит применять такое популярное средство, как пантенол. Его стоит использовать через несколько дней после травмы, он будет способствовать регенерации кожи. Кроме того, нельзя обрабатывать свежий ожог йодом, зеленкой и другими спиртосодержащими антисептиками.

Для оказания первой помощи после ожога нужно подставить поврежденное место под струю прохладной воды и охлаждать в течение 15–20 минут, а затем наложить гидрогелевую повязку, передает МИР 24.

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда срочно требовалась медицинская помощь. «Вечерняя Москва» узнала, какие препараты первой необходимости должны быть в домашней аптечке, чтобы своевременно оказать помощь до прихода врача.

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