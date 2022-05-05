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Экономист дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения

Ирина Игнатенко
Финансы
Экономист дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россиянам сегодня не стоит держать сбережения в долларах и евро, лучший вариант — это рубли и акции Газпрома. Такое мнение высказал экономист Василий Колташов.

— Мы вступаем в эпоху, когда наша экономическая политика становится классической в сфере поддержки собственного производителя, в сфере торговли. Рубль может укрепляться дальше, и можно потерять деньги, «сидя» в валюте, — отметил эксперт в комментарии НСН.

Он подчеркнул, что в настоящее время не стал бы приобретать доллары и евро. Эксперт пояснил, что многие и так понесли значительные потери, когда покупали доллар по сто рублей и выше, а теперь пытаются избавиться от валюты.

Колташов не исключил дальнейшего укрепления российской валюты.

5 мая российская валюта укрепилась до отметки в 65,3 рубля за доллар впервые с марта 2020 года. Курс евро в начале торговой сессии снизился до 70,2 рубля за валютную единицу, передает ФАН.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов рассказал, что в настоящее время у рубля сохраняется поддержка от ранее принятых мер ЦБ РФ.

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