Советник Зеленского Арестович допустил контрнаступление ВСУ с конца июня по начало июля

Фото: Youtube / Alexey Arestovych

Вооруженные силы Украины смогут перейти к ответному наступлению в конце июня и по начало июля, если получат много вооружения от западных союзников. Такое мнение выразил советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

— Первые орудия, которые смогут останавливать врага, придут в конце мая — начале июня, а чтобы наступать — не ранее второй половины июня, — предположил он.

Он добавил, что поставленного оружия должно хватать на несколько бригад, которые будут работать согласованно. В этом случае можно предположить переход ВСУ в наступление, цитирует Арестовича РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.