Эксперт оценил изменения в работе погранпунктов для ввоза товаров

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Усовершенствование работы погранпунктов для упрощения ввоза товаров в Россию поможет снизить цены на импортную продукцию. Такое заявление сделал доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод.

Он пояснил, что все, что затягивает время доставки товаров, увеличивает их стоимость.

— Поэтому упрощение процедур — это уменьшение логистических издержек и, соответственно, удешевление товаров, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Вторым плюсом ускорения импорта является большая сохранность товаров, особенно это важно для скоропортящейся продукции.

5 мая премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил документы, которые позволят усовершенствовать работу пограничных пунктов пропуска и ускорить ввоз товаров в страну.

Разрешение неофициального ввоза товаров ушедших из России фирм должно помочь обеспечить их наличие в магазинах, а также удержать цены. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор Института торговой политики ВШЭ доктор экономических наук Александр Данильцев.