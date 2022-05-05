Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт оценил изменения в работе погранпунктов для ввоза товаров

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт оценил изменения в работе погранпунктов для ввоза товаров
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Усовершенствование работы погранпунктов для упрощения ввоза товаров в Россию поможет снизить цены на импортную продукцию. Такое заявление сделал доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод.

Он пояснил, что все, что затягивает время доставки товаров, увеличивает их стоимость.

— Поэтому упрощение процедур — это уменьшение логистических издержек и, соответственно, удешевление товаров, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Вторым плюсом ускорения импорта является большая сохранность товаров, особенно это важно для скоропортящейся продукции.

5 мая премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил документы, которые позволят усовершенствовать работу пограничных пунктов пропуска и ускорить ввоз товаров в страну.

Разрешение неофициального ввоза товаров ушедших из России фирм должно помочь обеспечить их наличие в магазинах, а также удержать цены. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор Института торговой политики ВШЭ доктор экономических наук Александр Данильцев.

Цены Доставка Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте